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11 листопада • оновлено в 15:28
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"В душі боярин": у Києві помітили новий "цар-балкон"

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На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва. У мережі користувачі із сарказмом відреагували на ситуацію.

Відповідні фото розмістив їхній автор на сторінці "Клуб Корінного Киянина" у Facebook. Він зазначив, що йому самому сподобалася така ліпнина (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

За словами автора фото, мешканець будинку вигадав "новий напрямок у стилі" і спробував покращити своє життя.

У Києві помітили новий "цар-балкон"

У Києві помітили новий "цар-балкон"

Клуб Корінного Киянина

"Цар-балкон на Борщагівці... Розмаїття дуже не вистачає "спальнику". І це вже – місцева визначна пам'ятка. Красиво жити можна і на Борщазі, було б бажання. Балкончик розташований на вул. Жолудєва", – йдеться у пості.

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Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати ліпнину на старому будинку.

"Але це ж не приліплений балкон-шпаківня там, де його не було, а утеплення та декорування фасаду...", "Красиво жити і мати свій погляд у нас не заборониш... Ось уявив, у який штраф йому ця творчість вилилася б у Чехії чи Німеччині", "А де лебеді з покришок?.. Проєкт не завершений!", "А що, перший поверх трохи підкачав? Де ліпнина???", "Коли ти в душі боярин, панельний будинок не завада", – написали вони.

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва

Клуб Корінного Киянина

У мережі користувачі із сарказмом відреагували на ліпнину

У мережі користувачі із сарказмом відреагували на ліпнину

Клуб Корінного Киянина

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва

Клуб Корінного Киянина

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Быкотека
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что симпатично))))
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