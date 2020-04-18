В Борисполі розгорівся ажіотаж через благодатний вогонь. Фото і відео

В аеропорту "Бориспіль" увечері в суботу, 18 квітня, приземлився літак з благодатним вогнем.

У зв'язку з цим на шляху до аеропорту багато українців вирішили відправитися зустрічати вогонь, незважаючи на карантин і те, що країна виходить на пік епідемії COVID-19. Кореспондент OBOZREVATEL опублікував фото з місця подій.

Як видно на кадрах, в районі чергувало багато співробітників поліції. Був помічений на місці події також народний депутат від "Слуги народу" Артем Культенко.

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

В Бориспіль доставили благодатний вогонь

Благодатний вогонь незабаром доставили до Києва

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.

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