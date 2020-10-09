У 130 навчальних закладах Київщини виявили коронавірус – ОДА

У Київській області в 130 закладах освіти зафіксували захворювання на коронавірус як у педагогічних працівників, так і в учнів.

Усього станом на 8 жовтня хворіє 321 особа – 152 учні та 169 вчителів, повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.

На дистанційному навчанні перебувають більше ніж 19 тис. осіб, на самоізоляції – 201 окремий клас у 97 школах.

Серед закладів загальної середньої освіти на дистанційне навчання перейшли:

по чотири школи в Переяславі та Білій Церкві;

по три в Києво-Святошинському, Обухівському та Яготинському районах;

по два в Переяслав-Хмельницькому, Володарському районах та Дівичківській ОТГ;

по одному закладу – у Васильківському, Тетіївському, Ставищенському районах, містах Василькові, Вишневому, Петропавлівській Борщагівці, Баришівській, Ковалівській, Миронівській, Тетіївській, Студениківській та Узинській ОТГ.

Повернулися до очної форми навчання 30 шкіл ы 16, в яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи, – усього 17 тис. 674 учасників освітнього процесу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, пік коронавірусу в Україні буде в січні.