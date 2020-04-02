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2 квітня • оновлено в 10:21
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Уже четверо хворих на коронавірус у Києві у важкому стані

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Уже у чотирьох пацієнтів Олександрівської клінічної лікарні Києва, у яких виявили коронавірус COVID-19, – важкий стан.

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Про це написала головна лікарка медустанови Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook. Вона додала, що співробітники інфекційних відділень пройшли тренування щодо роботи під час пандемії, персонал дотримується правил (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (1 квітня. – Ред.) на лікуванні в інфекційних відділеннях перебувають 37 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, із них 28 пацієнтів мають запалення легень (пневмонії), з підозрою – 25, їх матеріали для досліджень знаходяться в лабораторії лікарні. Четверо у важкому стані перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих", – відзначила Антоненко.

Уже четверо хворих на коронавірус у Києві у важкому стані

Уже четверо хворих на коронавірус у Києві у важкому стані

Facebook/Людмила Антоненко

Лікарка також розповіла про двох пацієнтів із коронавірусом на ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація. – Ред.). За її словами, стан цих людей залишився вкрай важким.

"Пацієнт А. був госпіталізований на 11 добу захворювання у важкому стані, відразу був поміщений до реанімації і підключений до ЕКМО. Пацієнт Б. наразі має вже 21 добу хвороби, 6 добу на ЕКМО. До захворювання один із них перебував в Іспанії, інший – подорожував до Австрії", – додала вона.

Уже четверо хворих на коронавірус у Києві у важкому стані

Уже четверо хворих на коронавірус у Києві у важкому стані

Facebook/Людмила Антоненко

Антоненко також розповіла і про позитивні результати роботи – 11 пацієнтів вже були виписані додому з клінічним одужанням, зокрема одна особа з супутніми хронічними захворюваннями. Було виписано гравця збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва, який швидко одужав.

11 пацієнтів вже виписані з Олександрівської лікарні додому з клінічним одужанням

11 пацієнтів вже виписані з Олександрівської лікарні додому з клінічним одужанням

Facebook/Людмила Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще 31 березня в Олександрівській клінічній лікарні Києва у двох пацієнтів із коронавірусом COVID-19 був вкрай важкий стан.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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