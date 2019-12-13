"Увірвалися люди в масках": Мухарський зробив гучну заяву після обшуків

Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у київській квартирі якого провели обшуки, записав відеозвернення.

Обшуки відбулися 13 грудня, близько 5:30, коли у приміщенні були квартиранти. Ролик Мухарський опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"У мою квартиру на Подолі, яку я здаю в аренду, увірвалися люди в масках, бронежелетах і, виламавши двері, не показавши жодних відповідних документів, поклали на підлогу, обличчями донизу, чотирьох людей, вилучивши в них мобільні телефони і всю комп'ютерну техніку", – розповів письменник.

Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський Скріншот з відео

За словами Мухарського, його юристи та представники почали з'ясовувати деталі щодо обшуків.

"Це дуже співпадає із вчорашньою (12 грудня. – Ред.) пресконференцією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Руслана Рябошапки, які начебто представили якісь обвинувачення людям, долученим до волонтерського руху, руху воїнів і добровольців АТО. І я теж певною мірою долучений до цього руху, нагороджений державними відзнаками, теж брав активну участь у подіях на Сході як митець, волонтер, людина яка всіляко підтримує будь-який опір проти російської агресії", – підсумував він і додав, що у будь-якому випадку все буде добре.

Так, Національна поліція України 12 грудня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Звинувачення висунули одразу декільком волонтерам і ветеранам АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками до квартири Мухарського.

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