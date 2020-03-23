Усі з одного району: у Київській ОДА розкрили деталі про п'ятьох хворих на коронавірус

Усі п'ять випадків захворювання на коронавірус COVID-19 на території Київської області були зафіксовані в Обухівському районі. Вік хворих – від 37 до 57 років.
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Про це під час брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін, написало УНН.
За його словами, станом на 6:00 понеділка, 23 березня, до закладів охорони здоров’я Київської області звернулося 29 осіб з підозрою на COVID-19. За допомогою експрес-тестів було перевірено у 22 особи.
У Київській ОДА розкрили деталі про п'ятьох хворих на коронавірус. Ілюстрація
"Тест-системи показали сім захворювань. Водночас, лабораторно підтверджено на цей момент у нас п'ять осіб. Всі вони є мешканцями Обухівського району. Найстаршому з інфікованих – 57 років, наймолодшому – 37”, – пояснив Володін.
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