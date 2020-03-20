Уряд оголосить НС у Києві та кількох областях – ЗМІ

Кабінет міністрів України оголосить надзвичайну ситуацію в Києві та ще трьох областях через поширення коронавірусу COVID-19 на засіданні 20 березня.
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Таку інформацію опублікувала "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників з числа міністрів. За їхніми словами, уряд "НС повинен ввести у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях".
"Надзвичайну ситуацію в трьох областях і Києві маємо ухвалити. І ще багато всього", – сказав один із співрозмовників.
ЗМІ заявило, що уряд оголосить НС у Києві та кількох областях
"Все те саме – боротьба з коронавірусом", – відзначив інший.
За інформацією джерел видання, у порядку денному уряду будуть лише питання боротьби з цим вірусом.
Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану
Фактично режим надзвичайної ситуації – це лише підвищена готовність цивільної безпеки, координація роботи всіх відомств, посилені заходи безпеки. Важливо не плутати НС (надзвичайна ситуація) з іншим НС (надзвичайний стан).
Надзвичайна ситуація – це лише "жовтий колір" перед оголошенням надзвичайного стану.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
У Чернівецькі та Житомирській області з 17 березня оголошено режим надзвичайної ситуації.
Згодом, 18 березня, і у Київській області ввели режим НС через спалах коронавірусу.
У Дніпропетровській області 20 березня теж ввели режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Поки рішення носить формальний характер.
Станом на 20 березня влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в містічерез поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
Коронавірус в Україні продовжив набирати обертів – станом на 20 березня захворіли вже 26 осіб у різних областях і 3 з них померли.
В Україні повністю одужав перший пацієнт із Чернівців, який заразився коронавірусом.
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