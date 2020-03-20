Уряд оголосить НС у Києві та кількох областях – ЗМІ

Кабінет міністрів України оголосить надзвичайну ситуацію в Києві та ще трьох областях через поширення коронавірусу COVID-19 на засіданні 20 березня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку інформацію опублікувала "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників з числа міністрів. За їхніми словами, уряд "НС повинен ввести у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях".

"Надзвичайну ситуацію в трьох областях і Києві маємо ухвалити. І ще багато всього", – сказав один із співрозмовників.

ЗМІ заявило, що уряд оголосить НС у Києві та кількох областях

"Все те саме – боротьба з коронавірусом", – відзначив інший.

За інформацією джерел видання, у порядку денному уряду будуть лише питання боротьби з цим вірусом.

Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану

Фактично режим надзвичайної ситуації – це лише підвищена готовність цивільної безпеки, координація роботи всіх відомств, посилені заходи безпеки. Важливо не плутати НС (надзвичайна ситуація) з іншим НС (надзвичайний стан).

Надзвичайна ситуація – це лише "жовтий колір" перед оголошенням надзвичайного стану.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram