Уряд готовий втрутитися в скандал з "Укрбуд" – Шмигаль

Уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал з недобудовами.

Про це на пресконференції в четвер, 11 червня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проблема" Укрбуду "Кабміну знайома. Зараз це проблемою займається мер столиці, але уряд готовий підставити плече. Ми там де це необхідно включаємось і допомагаємо. Це питання на контролі в уряду", – сказав він.

Скандал з "Укрбудом"

Нагадаємо, що в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

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