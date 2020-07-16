"Укрзалізниця" вирішила продавати 100% квитків на потяги до Києва й назад.

З четверга, 16 липня, у потягах, які прямують до Києва та зворотно, можна буде придбати квитки на 100% місць.

Зокрема, це стосується і транзитних потягів через столицю, написала пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своєму сайті.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

Загалом "Укрзалізниця" вже відновила курсування 65 потягів, що складає понад половину від докарантинної кількості. Усі вони проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також було покращено оброблення постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, а бригади забезпечені засобами індивідуального захисту і пройшли відповідні інструктажі, медогляд.

Для посадки в потяг пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг під час входу на вокзал та під час посадки до вагонів. З огляду на заходи безпеки рекомендовано якнайменше пересуватися усередині вагонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" ще у травні відкрила продаж квитків на потяги після тривалої паузи через пандемію коронавірусу.