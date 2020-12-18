Українцям показали, якими були та як називалися станції метро в Києві. Фото

У мережі опублікували раритетні світлини станцій київського метро й нагадали про радянські назви, які діяли до перейменування.

Фотодобіркою поділилися журналісти 44.ua. На зазначених кадрах можна побачити, як змінилися всі три гілки столичної підземки за кілька десятиліть.

Святошинсько-Броварська (червона) лінія

На Святошинсько-Броварській лінії метро, яку пасажири ще називають червоною, з 18 станцій шість перейменували.

Станція "Святошин"

Станція метро "Святошин" своєї назви не міняла. Але на старих картах її позначали як "Святошине". Її відкрили 5 листопада 1971 року й назвали на честь району. Його зі свого боку пов'язали з іменем князя Святослава з Чернігова, який після постригу в ченці взяв ім'я Микола Святоша.

Згідно з переказами, князю належали землі Борщагівки, яка розташована зовсім поруч від зазначеної станції.

Станція "Святошин". 44.ua

"Святошин" після ремонту. 44.ua

Станція "Берестейська"

Сучасну станцію "Берестейська" також відкрили 5 листопада 1971 року. Раніше вона мала назву "Жовтнева". Але 1993 року їй надали нинішню назву.

"Жовтневою" станцію назвали за районом розташування. А район у радянські часи – на честь однойменної революції.

Нинішню назву станція "Берестейська" має або на честь Брест-Литовського проспекту (зараз проспект Перемоги), або на честь українського міста Берестечко, де відбулася відома битва Богдана Хмельницького.

Станція "Берестейська". 44.ua

Станція "Жовтнева". past.kiev.ua

Станція "Шулявська"

Її відкриття також відбулося 5 листопада 1971 року. Старою назвою до 1993 року був "Завод "Більшовик"".

Назва "Шулявська" прив'язана до київського району Шулявка, від слів "шелвова борка", що означає низькорослий лісок із великою кількістю галявин. У цій місцевості жив митрополит Варлаам Вонатович, який заснував першу резиденцію на території Шулявки.

Станція "Шулявська". 44.ua

Станція "Завод "Більшовик"". 44.ua

Станція "Театральна"

Відкрита 6 листопада 1987 року станція "Театральна" до 1993 року називалася "Ленінською". Ба більше, на ній навіть було встановлено бюст Володимира Леніна.

Однак після проголошення незалежності України вона стала найменуватися "Театральна" – на честь Національної опери України імені Тараса Шевченка і Драматичного театру імені Лесі Українки, що розташовані неподалік.

Станція метро "Театральна". 44.ua

Станція "Ленінська". retroua.com

Станція "Чернігівська"

Була відкрита 4 жовтня 1968 року і аж до перейменування в 1993 році називалася "Комсомольською". Стара назва пов'язана з молодіжною політичною організацією часів СРСР.

"Чернігівською" ж станцію назвали через те, що дорога поруч із нею веде до міста Чернігів. Звідти ж ходять автобуси до цього міста України.

Станція "Чернігівська". 44.ua

Станція "Комсомольська". 44.ua

Станція "Лісова"

Відкрита 5 грудня 1979 року раніше називалася "Піонерською" в межах радянської пропаганди. Перейменування провели в 1993 році. "Лісовою" ж станція стала тому, що розташована в районі Лісового масиву.

Станція "Лісова". livejournal.com

Оболонсько-Теремківська (синя) лінія

На Оболонсько-Теремківській лінії перейменували 7 із 18 станцій. Ця лінія є відносно молодою, оскільки її значну частину відкрили вже в роки незалежності.

Станція "Оболонь"

Станцію метро "Оболонь" відкрили 19 грудня 1980 року. До 1990 року вона мала назву "Проспект Корнійчука".

Олександр Корнійчук, на честь якого назвали станцію, був українським і радянським партійним письменником, драматургом і публіцистом.

"Оболонню" станцію назвали завдяки мікрорайону Оболонь. Від українського слова "оболоня" або "болонь" – луки біля води. Ще одна версія – розташування району на краю міста ("оболонка").

Станція "Оболонь". 44.ua

Станція "Проспект Корнійчука". 44.ua

Станція "Почайна"

Сусідня з Оболонню станція Почайна також відкрилася 19 грудня 1980 року, але зберегла стару назву Петрівки аж до 2018 року.

Вона була пов'язана з місцевістю Петрівка на Подолі, названою на честь радянського політика Григорія Петровського.

Почайною ж називалася річка, яка також мала назву Йорданська. Крім того, назва "Почайна" згадується навіть в "Повісті минулих літ" Нестора-літописця.

Станція "Петрівка". 44.ua

Станція "Почайна". livejournal.com

Станція "Контрактова площа"

Відкрита 17 грудня 1976 року, до перейменування в 1990 році мала назву "Красна площа". У радянські часи це була суто радянсько-московська назва. Однак у Києві цю станцію ще називали "Червоний майдан".

"Контрактова площа", як тепер називається станція, – це історична назва площі, на яку вона виходить. Саме тут київські купці оформляли контракти.

Станція "Контрактова площа" ("Красна площа"). 44.ua

Станція "Майдан Незалежності"

Була відкрита 17 грудня 1976 року. Змінювала назву станція двічі. До 1977 року – "Площа Калініна", а до 1991-го – "Площа Жовтневої революції".

Перша назва пов'язана з іменем радянського політичного діяча Михайла Калініна, а друга – з назвою радянської Жовтневої революції.

Станція "Майдан Незалежності" ("Площа Жовтневої революції"). 44.ua

Станція "Олімпійська"

Її відкрили 19 грудня 1981 року. Перша назва станції – "Республіканський стадіон" (поруч був розташований головний стадіон Києва). Але у 2011 році її перейменували на "Олімпійську" знову ж таки на честь стадіону поблизу.

Станція "Олімпійська" ("Республіканський стадіон"). 44.ua

Станція "Палац "Україна""

Її відкрили 30 грудня 1984 року, але до 1993 року вона називалася "Червоноармійською". Перша назва безпосередньо стосується радянської Червоної армії. Сучасна ж назва пояснюється тим, що поряд зі станцією розташований Палац "Україна" – великий концертний майданчик Києва.

Станція "Палац "Україна"" ("Червоноармійська"). 44.ua

Станція "Либідська"

Її також відкрили 30 грудня 1984 року, а перейменували – у 1993 році. Стара назва станції – "Дзержинська" (на честь Фелікса Дзержинського – радянського політичного діяча.) Нову ж назву присвячено Либеді – одній із засновниць Києва, сестрі Кия, Щека і Хорива.

Станція "Либідська" ("Дзержинська"). 44.ua

Сирецько-Печерська (зелена) лінія

На зеленій лінії, яка з'явилася в 1989 році, із 16 станцій перейменували всього одну, адже більшість із них відкрили вже в 1990-ті – 2000-ні роки.

Станція "Кловська"

Станція метро "Кловська" до перейменування в 1993 році називалася станцією "Мечникова". Цю назву було надано на честь Іллі Мечникова – українського, російського та французького вченого з Харкова.

"Кловською" станцію назвали завдяки історичній місцевості Клов (від слова "клов" – вода). Її територією протікала річка з такою ж назвою. Також у цьому районі розташовані Кловський узвіз і Кловський палац.

Станція "Кловська" ("Мечникова"). 44.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст і дослідник історії Вахтанг Кіпіані обурився через засилля російськоорієнтованих назв вулиць у столиці держави – Києві. Особливо його обурила станція метро "Площа Льва Толстого".