Мережу зворушило 55-річне раритетне фото Хрещатика у Києві.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Автором кадру, датованого 1965-м роком, є Б. Сандор.

На фото зображена дорога, яку перетинають кияни та гості столиці, багато дерев та будівля зі входом на станцію метро "Хрещатик". Знімок був зроблений у теплу пору, адже люди були одягнені легко, а на деревах було багато листя.

Українців розчулило 55-річне фото Хрещатика у Києві Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і розчулено коментувати його.

"Прекрасна фотографія. Адже нічого особливого немає, а повертаєшся до неї. Здається, що наступного разу побачу і себе на переході", "Переходів підземних ще немає", "А через рік і я побачу це прекрасне місто (у своїй свідомості)", "Перехід по верху!!!", "А містяни у якому охайному одязі!" – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося раритетне фото будівництва вестибюля станції метро "Хрещатик" у Києві.