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4 лютого • оновлено в 04:20
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/ Життя столиці

"Українці – прекрасні люди!" У мережі з'явилися неймовірні фото післявоєнного Києва

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У мережі з'явилися вражаючі архівні знімки Києва у 1947 році, після Другої світової війни, фотографа Роберта Кейпа, а також зворушливий текст про місто та його мешканців американського письменника Джона Стейнбека.

Допис опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". Так, Стейнбек разом із Кейпом того року відвідали столицю України, а свої враження про місто автор описав у одній із книг (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У соцмережі навели частину тексту Стейнбека про Київ: "Ми знаходимося тут уже тиждень і залишатимемося до наступної п'ятниці. Чудова країна і чудове місто, але воно було так жорстоко, дико зруйноване німцями. Відбудова йде всюди, однак великі труднощі через відсутність механізмів та машин".

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

"Українці – прекрасні приязні люди, з чудовим почуттям гумору. Я ретельно записую довгі розмови з селянами й робітниками, щоби не забути. Нам просто пощастило, що ми змогли сюди приїхати. Ми так багато побачили", – писав американський автор.

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Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ

Післявоєнний Київ

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі оприлюднили топ-7 місць в Києві, які зникли з обличчя міста. Серед них: кінотеатр "Колос", ресторан "Столичний", винний льох "Троянда Закарпаття" та танцмайданчик "Жаба".

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Взять эти самые фото, отдать Мировичу и он выcpeт очередной блог о том, как ужасна была жизнь в совке и какая разруха на этих фото. Смекаете к чему я, куски пропагандистского гoвнa, обозовские?
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Киев был жестоко, дико разрушен - подрывными командами НКВД в 1941 году. И немцы здесь не при чем.
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0
1
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Глущенко Александр, забыл в стиле обоза мощно написать.
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0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Глущенко Александр, все взорвали инопланетяне
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