"Українці – прекрасні люди!" У мережі з'явилися неймовірні фото післявоєнного Києва

У мережі з'явилися вражаючі архівні знімки Києва у 1947 році, після Другої світової війни, фотографа Роберта Кейпа, а також зворушливий текст про місто та його мешканців американського письменника Джона Стейнбека.

Допис опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". Так, Стейнбек разом із Кейпом того року відвідали столицю України, а свої враження про місто автор описав у одній із книг (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У соцмережі навели частину тексту Стейнбека про Київ: "Ми знаходимося тут уже тиждень і залишатимемося до наступної п'ятниці. Чудова країна і чудове місто, але воно було так жорстоко, дико зруйноване німцями. Відбудова йде всюди, однак великі труднощі через відсутність механізмів та машин".

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

"Українці – прекрасні приязні люди, з чудовим почуттям гумору. Я ретельно записую довгі розмови з селянами й робітниками, щоби не забути. Нам просто пощастило, що ми змогли сюди приїхати. Ми так багато побачили", – писав американський автор.

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Післявоєнний Київ Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі оприлюднили топ-7 місць в Києві, які зникли з обличчя міста. Серед них: кінотеатр "Колос", ресторан "Столичний", винний льох "Троянда Закарпаття" та танцмайданчик "Жаба".

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