У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

У Києві 24 серпня українці відзначають День Незалежності України на Хрещатику. Пользователі мережі почали ділитися першими фотографіями знакової події.

На заході зібралося багато людей. Крім того, прибув президент України Петро Порошенко. Також Майданом акже по Майдану проїхав міністр оборони Степан Полторак. Він проїхав повз підрозділів української армії і партнерів.

На параді прозвучало привітання "Слава Україні! Героям Слава".

Петро Порошенко

Solonyna Yeugen / twitter

Solonyna Yeugen / twitter

Solonyna Yeugen / twitter

Solonyna Yeugen / twitter

olexander scherba / twitter

ȠpuŦyƛA-С / twitter

Як повідомлявOBOZREVATEL, парад стартував о 10:00. У ньому беруть участь 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців.