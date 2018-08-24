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У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

2.1тЧитати новину російською

У Києві 24 серпня українці відзначають День Незалежності України на Хрещатику. Пользователі мережі почали ділитися першими фотографіями знакової події.

На заході зібралося багато людей. Крім того, прибув президент України Петро Порошенко. Також Майданом акже по Майдану проїхав міністр оборони Степан Полторак. Він проїхав повз підрозділів української армії і партнерів.

На параді прозвучало привітання "Слава Україні! Героям Слава".

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

Петро Порошенко

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри
У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

Solonyna Yeugen / twitter

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

Solonyna Yeugen / twitter

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

Solonyna Yeugen / twitter

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

Solonyna Yeugen / twitter

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

olexander scherba / twitter

У Києві стартував парад до Дня Незалежності: перші кадри

ȠpuŦyƛA-С / twitter

Як повідомлявOBOZREVATEL, парад стартував о 10:00. У ньому беруть участь 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Місце
УкраїнаКиїв
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