У церкві Києва зібрали масову службу всупереч карантину: Філарет прийшов без маски. Фото

У Києві одна з церков, роботу яких не заборонили на час карантину вихідного дня в Україні, провела службу з порушеннями.

Такі кадри, зокрема, з Володимирського кафедрального собору, розташованого недалеко від станції метро "Університет", опублікувало "Сьогодні" в Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що храмам дозволили не закривати двері для відвідувачів у суботу та неділю. Однак в приміщенні під час служби може перебувати не більше 20 осіб – люди повинні бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції.

За прикладом Володимирського кафедрального собору видно, що ні священнослужителі, ні віряни нічого з цього не роблять. У святині одночасно перебувають до 60 осіб.

Ба більше, частина священиків і навіть владика Філарет, який не так давно і сам перехворів на коронавірус, правлять службу без захисних масок. Хоча на центральних дверях висить табличка, яка дозволяє вхід до собору тільки в масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачево, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.