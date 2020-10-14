У центрі Києва почався масовий мітинг до Дня захисника України: всі деталі

У вівторок, 14 жовтня, у Києві почався масовий мітинг до Дня захисника України.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, люди зібралися в центрі столиці біля пам'ятника Шевченку. Відзначається, що мітингувальники мають намір пройти колоною центром Києва на Майдан Незалежності і далі до Офісу президента.

Глава НПУ Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліція спільно з Нацгвардією посилено охороняє центр Києва з нагоди Дня захисника України. Він додав, що за необхідності правоохоронці проводитимуть вибіркові поверхневі перевірки громадян.

"З метою негайного реагування на можливі зміни оперативної обстановки ми створили додаткові групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи. Крім того, поліцейські здійснюватимуть супровід колони учасників ходи", – підкреслив він.

Також поліцейські посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

У поліції опублікували карту маршруту мітингувальників: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11. Орієнтовний час проведення акції з 14:00 до 18:00.

Відзначимо, у зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва 14 жовтня змінили рух наземного громадського транспорту: з 11:00 до закінчення заходів передбачається тимчасове призупинення руху автобусів №№ 24, 62, 114, 118 і тролейбусів № 5, 7, 8, 17.

OBOZREVATEL веде хроніку подій:

У марші взяли участь "Нацкорпус", ВО "Свобода" і Правий сектор. На заході виступив політик Олег Тягнибок. Колони людей крокували вулицями з розгорнутими прапорами і транспарантами під музику.

Учасники мітингу

Марш проходить в центрі столиці

Мітингувальники вирушили у напрямку до Хрещатика. Дорогою люди скандували патріотичні гасла. Відзначимо, що на мітинг прибула обмежена кількість людей через карантин, але все одно учасників дуже багато.

Учасники мітингу дійшли до Майдану Незалежності. Відомо, що в Офісу Президента мітингувальники мають намір озвучити вимоги до влади.

Люди на мітингу запалили фаєри, скандуючи: "Бандера – наш герой, Покрова – наше свято!". Зараз колона рушила під Офіс президента.

Люди розгорнули величезний прапор України

Українці несли величезний прапор

На мітинг прийшли кілька тисяч осіб

Мітинг у центрі столиці

Марш у Києві

Початок мітингу біля пам'ятника Шевченку

Люди з прапором України

Мітинг до Дня захисника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня святкують День захисника України. Це свято, присвячено мужності та героїзму захисників нашої держави.