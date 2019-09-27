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27 вересня • оновлено в 18:32
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У центрі Києва впав будівельний кран: опубліковані фото

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У Печерському районі Києва поряд з будмайданчиком, де ведуться роботи з реконструкції кінотеатру "Зоряний", впала стріла крана.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події, інцидент трапився 27 вересня на вул. Московській. Багатометрова металева конструкція, падаючи, розтрощила зелений паркан і сплющилася.

Начальник Управління з питань цивільного захисту Роман Ткачук повідомив нашим журналістам, що в результаті події ніхто не постраждав.

У Києві впав кран

У Києві впав кран

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Відзначимо, що реконструкції "Зоряного" сьогодні набуває скандального повороту. У будівлі вже добудували три нових поверхів без відповідних дозвільних документів.

Раніше повідомлялося, що на місці "Зоряного" планувалося побудувати 25-поверхову будівлю.

У Києві впав кран

У Києві впав кран

У Києві впав кран

У Києві впав кран

Київ оперативний

У Києві впав кран

У Києві впав кран

Київ оперативний

Крана біля "Зоряного". Знімок зроблений на початку вересня цього року

Крана біля "Зоряного". Знімок зроблений на початку вересня цього року

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Ще одне скандальне будівництво знаходиться в 100 метрах від "Зоряного" по вулиці Московській. Одну з будівель колишнього заводу "Арсенал" реконструюють, і надбудовують кілька поверхів без будь-яких документів. Також немає ніяких інформаційних щитів, на яких повинна бути інформація про об'єкт і хто проводить роботи.

Будівля "Арсенала"

Будівля "Арсенала"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Харківська" забудовники почали зводити три об'єкти торгівлі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, триває розслідування.

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Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
забудовник
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кран устал...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пигин Макс, и декоммунизировать не успели: инцидент произошел 27 сентября на ул. Московской.
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