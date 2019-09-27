У центрі Києва впав будівельний кран: опубліковані фото

У Печерському районі Києва поряд з будмайданчиком, де ведуться роботи з реконструкції кінотеатру "Зоряний", впала стріла крана.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події, інцидент трапився 27 вересня на вул. Московській. Багатометрова металева конструкція, падаючи, розтрощила зелений паркан і сплющилася.

Начальник Управління з питань цивільного захисту Роман Ткачук повідомив нашим журналістам, що в результаті події ніхто не постраждав.

У Києві впав кран

Відзначимо, що реконструкції "Зоряного" сьогодні набуває скандального повороту. У будівлі вже добудували три нових поверхів без відповідних дозвільних документів.

Раніше повідомлялося, що на місці "Зоряного" планувалося побудувати 25-поверхову будівлю.

У Києві впав кран

У Києві впав кран Київ оперативний

У Києві впав кран Київ оперативний

Крана біля "Зоряного". Знімок зроблений на початку вересня цього року

Ще одне скандальне будівництво знаходиться в 100 метрах від "Зоряного" по вулиці Московській. Одну з будівель колишнього заводу "Арсенал" реконструюють, і надбудовують кілька поверхів без будь-яких документів. Також немає ніяких інформаційних щитів, на яких повинна бути інформація про об'єкт і хто проводить роботи.

Будівля "Арсенала"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Харківська" забудовники почали зводити три об'єкти торгівлі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, триває розслідування.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram