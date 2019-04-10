У центрі Києва сталося масове відключення електроенергії: подробиці

У Печерському районі Києва в середу, 10 квітня, відбулося масове відключення електроенергії.

Як повідомили в ПрАТ "Київобленерго", це сталося через аварійне відключення обладнання. Відновлення подачі електроенергії очікується до 22:00.

Уточнюється, що повна або часткова відсутність світла спостерігається на таких вулицях/проспектах:

Мазепи

Грушевського

Алли Тарасової

Хрещатик

Мала Житомирська

Велика Житомирська

Площа Незалежності

Музейний провулок

Трьохсвятительська

Інститутська

Софіївська

Проспект Тараса Шевченка

Володимирська

Городецького

Десятинна

Площа Михайлівська та ін.

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКУ заявили, що звертатися до постачальників і розподільним компаніям не варто, вони самі повинні надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!