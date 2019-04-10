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/Життя столиці

У центрі Києва сталося масове відключення електроенергії: подробиці

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У Печерському районі Києва в середу, 10 квітня, відбулося масове відключення електроенергії.

Як повідомили в ПрАТ "Київобленерго", це сталося через аварійне відключення обладнання. Відновлення подачі електроенергії очікується до 22:00.

Уточнюється, що повна або часткова відсутність світла спостерігається на таких вулицях/проспектах:

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В Україні заборонили відключати електрику стратегічним об'єктам: що трапилося

  • Мазепи

  • Грушевського

  • Алли Тарасової

  • Хрещатик

  • Мала Житомирська

  • Велика Житомирська

  • Площа Незалежності

  • Музейний провулок

  • Трьохсвятительська

  • Інститутська

  • Софіївська

  • Проспект Тараса Шевченка

  • Володимирська

  • Городецького

  • Десятинна

  • Площа Михайлівська та ін.

У центрі Києва сталося масове відключення електроенергії: подробиці

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКУ заявили, що звертатися до постачальників і розподільним компаніям не варто, вони самі повинні надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
От, кляти коммуняки, не могли понадежнее сделать, шоб лет двести работало и умело самовосстанавливаются. Шумерам же негоже опускаться до уровня каких-то райсетей, у них другие задачи:Марс, Галактика, Вселенная, сало, вышиванки...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пусть проверят может где в столбе какой нибудь татарин опять гнездо свил
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Белый господин
Белый господин
Просидите в темноте, как вы крымчанам сделали.
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