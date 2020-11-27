У центрі Києва сміттєвоз провалився під землю. Відео та фото

Борис Бондар Життя столиці 23:24, 27.11.2020 Оновлено: 23:25, 27.11.2020

У центрі Києва сміттєвоз провалився під асфальт приблизно на 1,5 метра.

Про це повідомило dtp.kiev.ua. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці на вул. Гончара (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Задні колеса вантажного автомобіля провалилися під дорожнє покриття, тому самостійно він вибратися з "пастки" не може.

Про постраждалих не повідомляється. Також невідомо, що стало причиною аварії.

Користувачі в коментарях відзначили, що на цій ділянці зовсім недавно поклали новий асфальт.

Заднє колесо мусосровоза повністю провалилося в асфальт
dtp.kiev.ua
Інцидент стався в Шевченківському районі столиці на вул. Гончара
dtp.kiev.ua
Про жертви не повідомляється
dtp.kiev.ua
На місці аварії недавно поклали новий асфальт
dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дворі багатоповерхового будинку в Дніпрі автокран провалився під землю і загруз. Він приїхав для заміни трансформатора, але до місця призначення так і не дістався.

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