У центрі Києва сміттєвоз провалився під землю. Відео та фото

У центрі Києва сміттєвоз провалився під асфальт приблизно на 1,5 метра.

Про це повідомило dtp.kiev.ua. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці на вул. Гончара (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Задні колеса вантажного автомобіля провалилися під дорожнє покриття, тому самостійно він вибратися з "пастки" не може.

Про постраждалих не повідомляється. Також невідомо, що стало причиною аварії.

Користувачі в коментарях відзначили, що на цій ділянці зовсім недавно поклали новий асфальт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дворі багатоповерхового будинку в Дніпрі автокран провалився під землю і загруз. Він приїхав для заміни трансформатора, але до місця призначення так і не дістався.