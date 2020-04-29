У центрі Києва прорвало трубу: виник "фонтан" у 30 м

У Києві на Повітрофлотському проспекті в середу, 29 квітня, прорвало трубу, в результаті чого утворився гігантський "фонтан".

Відео НП, зняте очевидцем, з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Прорив труби в Києві на Повітрофлотському. На місці працюють комунальні служби", – написали під кадрами, уточнивши, що висота струменя води досягає 30 метрів.

Прорив труби на Повітрофлотському проспекті в Києві Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в ніч на 15 січня на вулиці Сім'ї Іздиковських в Києві, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, також прорвало трубу з гарячою водою. Тоді разом з проспектом залило Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густа пара заповнила двори.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Києві на вулиці Антоновича, 174 прорвало тепломережу. В результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп в ТРЦ Ocean Plaza. В результаті постраждали 10 осіб.

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