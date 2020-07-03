У центрі Києва прорвало трубу: струмінь води бив на 10 метрів. Фото і відео

Яра Дорош Життя столиці 09:36, 3.07.2020 Оновлено: 09:36, 3.07.2020

У Подільському районі Києва у четвер ввечері, 2 липня, трапився прорив труби.

Інцидент трапився на вулиці Введенській. Як написало видання "Українська правда", струмінь бив приблизно на 10 метрів, а вода була не гарячою (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, НП трапилась близько 23:00, проте вже о 23:30 напір вдалось "приборкати". На місці події працювали поліцейські та рятувальники.

У центрі Києва прорвало трубу
Українська правда

Водночас на сторінці "Київ оперативний" у Facebook відзначили, що струмінь води бив аж до сусідньої вулиці – Волоської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів

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