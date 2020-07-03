У центрі Києва прорвало трубу: струмінь води бив на 10 метрів. Фото і відео
У центрі Києва прорвало трубу. Українська правда
У Подільському районі Києва у четвер ввечері, 2 липня, трапився прорив труби.
Інцидент трапився на вулиці Введенській. Як написало видання "Українська правда", струмінь бив приблизно на 10 метрів, а вода була не гарячою (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, НП трапилась близько 23:00, проте вже о 23:30 напір вдалось "приборкати". На місці події працювали поліцейські та рятувальники.
У центрі Києва прорвало трубу Українська правда
Водночас на сторінці "Київ оперативний" у Facebook відзначили, що струмінь води бив аж до сусідньої вулиці – Волоської.
У Києві прорвало трубу: фонтан бив на 10 метрів https://t.co/lov6BJYRYH pic.twitter.com/DBFtqewQaP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів