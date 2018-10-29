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/Життя столиці

У центрі Києва прогримів вибух: перші подробиці

22.5тЧитати матеріал російською

У центрі Києва ввечері в понеділок, 29 жовтня, на вулиці Івана Кудрі (Печерський район) прогримів вибух.

До офісної будівлі вже прибули три швидких допомоги, дві пожежні машини і 12 патрулів поліції, написав на сторінці у Facebook Станіслав Речинський.

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За інформацією УНН, ймовірно, вибухнув автомобіль. Однак, Речинський припускає, що вибухнула якась "конторська будівля".

Поліція поки не прокоментувала інформацію.

У центрі Києва прогримів вибух: перші подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва прогримів вибух, через який постраждала одна людина. Надзвичайна подія трапилася на березі Галерної затоки.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
вибух
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