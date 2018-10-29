У центрі Києва прогримів вибух: перші подробиці

У центрі Києва ввечері в понеділок, 29 жовтня, на вулиці Івана Кудрі (Печерський район) прогримів вибух.

До офісної будівлі вже прибули три швидких допомоги, дві пожежні машини і 12 патрулів поліції, написав на сторінці у Facebook Станіслав Речинський.

За інформацією УНН, ймовірно, вибухнув автомобіль. Однак, Речинський припускає, що вибухнула якась "конторська будівля".

Поліція поки не прокоментувала інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва прогримів вибух, через який постраждала одна людина. Надзвичайна подія трапилася на березі Галерної затоки.