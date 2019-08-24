У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

У Києві під час святкування Дня Незалежності України 24 серпня помітили ефектну жінку, яку порівняли зі знаменитою моделлю і телезіркою Кім Кардашьян.

У червоній сукні вона прогулювалася Хрещатиком в компанії супутника. Жінку фотографували журналісти "Страны".

Схоже фото також розмістив на своїй сторінці у Facebook фотограф Костянтин Гришин.

"Після параду", – написав він. Судячи зі знімка перехожі, як і фотограф, звернули увагу на жінку.

Страна

facebook.com/Grishin.k

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Як писав OBOZREVATEL, різноманітні заходи, концерти і фестивалі до Дня Незалежності пройшли у всіх регіонах країни. Детальніше про святкування читайте за посиланням.

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