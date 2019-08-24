Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

2.1т Читати матеріал російською

У Києві під час святкування Дня Незалежності України 24 серпня помітили ефектну жінку, яку порівняли зі знаменитою моделлю і телезіркою Кім Кардашьян.

У червоній сукні вона прогулювалася Хрещатиком в компанії супутника. Жінку фотографували журналісти "Страны".

Схоже фото також розмістив на своїй сторінці у Facebook фотограф Костянтин Гришин.

Новини
Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

"Після параду", – написав він. Судячи зі знімка перехожі, як і фотограф, звернули увагу на жінку.

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

Страна

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

facebook.com/Grishin.k

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

Скрін коментарів

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

Скрін коментарів

У центрі Києва помітили "українську Кардашьян": пікантні фото

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, різноманітні заходи, концерти і фестивалі до Дня Незалежності пройшли у всіх регіонах країни. Детальніше про святкування читайте за посиланням.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии Краса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
12
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Cachko Elena
Cachko Elena
хорошие импланты сделала.это называется бразильская жо-па. или подложила специальные пушапы для заднего места.они продаются.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...