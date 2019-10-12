"Маф на даху!" У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, киянин спотворив відому будівлю прибудовою на даху.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала ексзаступник міністра культури Тамара Мазур. Будівля знаходиться прямо в серці майдану (щоб подивитися фото, досколльте сторінку докінця).

Вона зазначила, що киянин напевно не в курсі про те, що нібито влада планує номінувати будівлі в центрі столиці в список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Центр Києва

"Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут – типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курничок. Ви думаєте він щось чув про намір столичної влади номінувати ансамбль вулиці Хрещатик в список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ? Ні, не думаю! Він чув лише те, що кожен квадратний метр на Майдані Незалежності - золотий", – написала Мазур.

Вона додала, що на її думку, проблема Києва - це не влада, а самі кияни.

У коментарях до посту розгорілася ціла дискусія. Багато користувачів припустили, що житель центру столиці дав хабар владі Києва і вони дозволили йому зробити таку дивну прибудову.

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

У центрі Києва нахабно спотворили будівлю прибудовою Facebook Тамара Мазур

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