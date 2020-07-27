У центрі Києва хочуть збудувати мечеть.

Про це розповів посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він підкреслив, що Україна – дім для великої кількості мусульман, зокрема, для кримських татар.

"Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар мали переїхати, і в Києві живе значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні та її мусульманській спільноті побудувати мечеть у Києві. Питання землі здебільшого вирішено. Обговорення дизайну наразі триває", – пояснив Гюльдере.

За його словами, вже після завершення обговорення дизайну буде можливість запустити офіційні процедури затвердження.

"Я можу сказати, що планується її побудувати в місці, розташованому в центрі Києва. Сподіваюся, що більше деталей з'явиться найближчими місяцями", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його як мечеть. Відповідне рішення ухвалила Державна рада країни (вищий адміністративний суд) 10 липня.