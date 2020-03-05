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5 березня • оновлено в 13:02
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/ Життя столиці

У центрі Києва до кінця весни перекриють вулицю

1.9т
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У центрі Києва з 7 березня і до 31 травня перекриють рух частиною вулиці Пушкінської.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. Справа в тому, що там триває капітальний ремонт, а з 7 березня і до кінця травня роботи проводитимуться на ділянці між вулицею Л. Толстого і бульваром Т. Шевченка (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

У корпорації пообіцяли, що за можливості рух буде відновлено раніше. Водночас жителі Пушкінської з авто, спецтранспорт і машини, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати у ремонтну зону.

У центрі Києва до кінця весни перекриють вулицю. Ілюстрація

У центрі Києва до кінця весни перекриють вулицю. Ілюстрація

Об'їхати перекриту ділянку можна за такими маршрутами:

• вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – бульв. Т. Шевченка – вул. Пушкінська;

• вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.

У центрі Києва до кінця весни перекриють вулицю Пушкінську

У центрі Києва до кінця весни перекриють вулицю Пушкінську

Київавтодор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 30 жовтня 2019 року щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 почали закривати вхід на станцію метро "Золоті ворота". Проведення ремонтних робіт триватиме до 9 лютого 2021 року.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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