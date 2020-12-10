У центрі Києва Дід Мороз із напівголими снігурками роздавав подарунки. Відео

У Шевченківському районі Києва чоловік в одязі Діда Мороза разом із напівголими дівчатами роздавали перехожим подарунки.

Відео, зняте біля станції метро "Хрещатик", опублікували на каналі KIEVMAP (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Молоді люди підходили до киян та гостей столиці, вручали їм цукерки та пляшки, можливо із шампанським.

Після того, як подарунки закінчилися, вони станцювали запальний танець біля входу до метрополітену.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Новий рік 2021 у Києві святкуватимуть зі штучною ялинкою і в онлайні. Транспорт працюватиме в режимі святкового дня, однак конкретного графіка поки немає.

Для того, щоб уникнути скупчення людей, був розроблений піший маршрут по центральній частині міста.