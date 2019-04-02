У центрі Києва археологи віднайшли стародавню вулицю: перші фото

У Подільському районі Києва під час археологічних розкопок знайшли цілу вулицю XVII-XVIII століть. Унікальну знахідку виявили на теперішній вул. Щекавицькій.

Розкопки проводилися у межах охоронно-рятувальної операції в Подільському районі, уточнили у прес-службі КМДА. Крім знахідок XVIII століття, на Щекавицькій були виявлені археологічні матеріали XII-XIX століть.

Серед цих предметів найціннішими є три давньоруських хрести-енколпіони і три княжих печатки. Також були знайдені мідна бляшка із зображенням Богородиці та футляр для шаблі XIX століття.

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Знайдена вулиця Прес-служба КМДА

"Крім цього фіксувалися також культурні нашарування, вулиці, поховання та шари давньоруської епохи", — повідомив Директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Facebook Олександр Никоряк

Facebook Олександр Никоряк

Керівник експедиції і директор відділу археології Києва Всеволод Івакін також уточнив, що серед виявлених предметів найзначніша частина припадає на 1811 рік, коли на Подолі спалахнула потужна пожежа.

Зокрема були знайдені монети і товарні пломби цього періоду, близько десяти невеликих підвалів і хазяйських споруд.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні на Подолі у Києві під час археологічних досліджень знайшли унікальний скарб — монети, датовані 1817-1912 роками. Знахідку виявили в підвалі знесеної в 70-х роках будівлі на території заповідника "Стародавній Київ".

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