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/Життя столиці

У центрі Києва археологи віднайшли стародавню вулицю: перші фото

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У Подільському районі Києва під час археологічних розкопок знайшли цілу вулицю XVII-XVIII століть. Унікальну знахідку виявили на теперішній вул. Щекавицькій.

Розкопки проводилися у межах охоронно-рятувальної операції в Подільському районі, уточнили у прес-службі КМДА. Крім знахідок XVIII століття, на Щекавицькій були виявлені археологічні матеріали XII-XIX століть.

Серед цих предметів найціннішими є три давньоруських хрести-енколпіони і три княжих печатки. Також були знайдені мідна бляшка із зображенням Богородиці та футляр для шаблі XIX століття.

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Знайдена вулиця

Знайдена вулиця

Прес-служба КМДА

"Крім цього фіксувалися також культурні нашарування, вулиці, поховання та шари давньоруської епохи", — повідомив Директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

У центрі Києва археологи віднайшли стародавню вулицю: перші фото

Facebook Олександр Никоряк

У центрі Києва археологи віднайшли стародавню вулицю: перші фото

Facebook Олександр Никоряк

Керівник експедиції і директор відділу археології Києва Всеволод Івакін також уточнив, що серед виявлених предметів найзначніша частина припадає на 1811 рік, коли на Подолі спалахнула потужна пожежа.

Зокрема були знайдені монети і товарні пломби цього періоду, близько десяти невеликих підвалів і хазяйських споруд.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні на Подолі у Києві під час археологічних досліджень знайшли унікальний скарб — монети, датовані 1817-1912 роками. Знахідку виявили в підвалі знесеної в 70-х роках будівлі на території заповідника "Стародавній Київ".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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CARGO 100
CARGO 100
"... три древнерусских креста-энколпиона и три княжеских печатки.", "... улицы и захоронения и слои давнерусской эпохи." А от древних хохлохолопов ничего не нашли? Ну там ложку размером с ковшик, свинцовый ёршик?
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