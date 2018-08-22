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До центру Києва стягнули військову техніку: перші фото і відео

1.4тЧитати новину російською

У Києві 22 серпня проходить фінальна репетиція урочистого військового параду, приуроченого до Дня незалежності України.

О 15:00 до центру столиці почала з'їжджатися різноманітна військова техніка. Її фотографіями та відео кияни активно діляться в соціальних мережах.

Колона військової техніки на просп. Перемоги

Фото: Ігор/Telegram "Київ Оперативний"

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Колона військової техніки на площі Перемоги

Фото: Ігор/Telegram "Київ Оперативний"

Відзначимо, що в межах репетиції в Києві з 15:00 і до закінчення тренувань діють обмеження в русі і парковці автомобілів. У зв'язку з цим станом на 16:00 пробки на вулицях міста досягли 8 балів.

Карта перекриття

Також, за словами очевидців, на вул. Чорновола зламався танк, через що перекриття дороги триватиме до усунення несправності.

Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня захоплені видовищною репетицією параду кияни ділилися знімками і відеозаписами в соціальних мережах.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Васютина Катя
Васютина Катя
У кого гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Это нaвсегдa сбивает дaвлeниe дo 120/80 за 1 курс http://lechis.forumhu.com
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Васютина Катя
Васютина Катя
Добрый вечер y кого гипертoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсегда сбивaет давлeниe до 120/80 зa 1 кyрс http://lechis.forumhu.com
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