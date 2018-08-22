До центру Києва стягнули військову техніку: перші фото і відео

У Києві 22 серпня проходить фінальна репетиція урочистого військового параду, приуроченого до Дня незалежності України.

О 15:00 до центру столиці почала з'їжджатися різноманітна військова техніка. Її фотографіями та відео кияни активно діляться в соціальних мережах.

Колона військової техніки на просп. Перемоги Фото: Ігор/Telegram "Київ Оперативний"

Колона військової техніки на площі Перемоги Фото: Ігор/Telegram "Київ Оперативний"

Відзначимо, що в межах репетиції в Києві з 15:00 і до закінчення тренувань діють обмеження в русі і парковці автомобілів. У зв'язку з цим станом на 16:00 пробки на вулицях міста досягли 8 балів.

Карта перекриття

Також, за словами очевидців, на вул. Чорновола зламався танк, через що перекриття дороги триватиме до усунення несправності.

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Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня захоплені видовищною репетицією параду кияни ділилися знімками і відеозаписами в соціальних мережах.