У центр Києва стягнули поліцію і Нагвардію через протести

Яра Дорош Життя столиці 15:00, 2.07.2020 Оновлено: 15:01, 2.07.2020

У четвер, 2 липня, у центрі Києва поліція посилила заходи безпеки на час анонсованої акції представників однієї з політичних партій.

Відповідні заходи відбудуться біля кількох будівель органів державної влади за масової участі громадян. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своєму сайті.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Вони проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою недопущення правопорушень.

Також правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними обов’язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня у Києві, під будівлю Верховної Ради України, на мітинг вийшли мешканці Васильківського району. Вони протестували проти ліквідації їхнього району, до чого може призвести новий територіальний поділ області.

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