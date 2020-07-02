У центр Києва стягнули поліцію і Нагвардію через протести. lviv.travel

У четвер, 2 липня, у центрі Києва поліція посилила заходи безпеки на час анонсованої акції представників однієї з політичних партій.

Відповідні заходи відбудуться біля кількох будівель органів державної влади за масової участі громадян. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своєму сайті.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Вони проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою недопущення правопорушень.

Також правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними обов’язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня у Києві, під будівлю Верховної Ради України, на мітинг вийшли мешканці Васильківського району. Вони протестували проти ліквідації їхнього району, до чого може призвести новий територіальний поділ області.