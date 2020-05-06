У центр Києва направили поліцію та Нацгвардію: перекриті вулиці
У середу, 6 травня, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі Києва.
Як повідомляє пресслужба МВС України, сьогодні в центрі столиці очікується проведення масових акцій.
Зазначається, що під будівлю Кабінету міністрів і на центральні вулиці направили додатково поліцію, військовослужбовців Національної гвардії, працівників ДСНС, кінологів та вибухотехніків.
"Організатори заходів також анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Для безпеки на дорогах правоохоронці обмежили рух окремими вулицями у центрі столиці", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня представники малого і середнього бізнесу вийшли на мітинг у центрі Києва. На Майдані та під будівлею Офісу президента підприємці вимагали послабити карантин і дозволити їм заробляти.
Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня трохи послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.