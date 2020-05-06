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6 травня • оновлено в 23:17
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/ Життя столиці

У центр Києва направили поліцію та Нацгвардію: перекриті вулиці

12.1т
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У середу, 6 травня, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі Києва.

Як повідомляє пресслужба МВС України, сьогодні в центрі столиці очікується проведення масових акцій.

Зазначається, що під будівлю Кабінету міністрів і на центральні вулиці направили додатково поліцію, військовослужбовців Національної гвардії, працівників ДСНС, кінологів та вибухотехніків.

Поліція у Києві

Поліція у Києві

"Організатори заходів також анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Для безпеки на дорогах правоохоронці обмежили рух окремими вулицями у центрі столиці", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня представники малого і середнього бізнесу вийшли на мітинг у центрі Києва. На Майдані та під будівлею Офісу президента підприємці вимагали послабити карантин і дозволити їм заробляти.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня трохи послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Кабінет Міністрів України мітинг ГосЧС Національна гвардія Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Как красиво смотрятся полицейские на фото.Только в реальности они в 90% не носят маски, что видно из видео и фото, по всему Киеву
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Кияни Життя столиці

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