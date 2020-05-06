У центр Києва направили поліцію та Нацгвардію: перекриті вулиці

У середу, 6 травня, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі Києва.
Як повідомляє пресслужба МВС України, сьогодні в центрі столиці очікується проведення масових акцій.
Зазначається, що під будівлю Кабінету міністрів і на центральні вулиці направили додатково поліцію, військовослужбовців Національної гвардії, працівників ДСНС, кінологів та вибухотехніків.
Поліція у Києві
"Організатори заходів також анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Для безпеки на дорогах правоохоронці обмежили рух окремими вулицями у центрі столиці", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня представники малого і середнього бізнесу вийшли на мітинг у центрі Києва. На Майдані та під будівлею Офісу президента підприємці вимагали послабити карантин і дозволити їм заробляти.
Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня трохи послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.
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