У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості"

У київському "Театрі на Подолі" відмовилися відповісти на запитання глядачу, який вимагав, щоб із ним спілкувалися його рідною мовою – російською.

Скриншоти листування опублікували в Twitter театру (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Нам пишуть "зрітєлі", – прокоментували з боку театру поведінку глядача.

Зокрема, у відповідь на його вимогу адміністратор сторінки написав, що в українському театрі розмовляють або українською, або англійською, як у McDonald’s (нещодавно мережа цих закладів в Україні потрапила в подібний скандал).

"Моєю мовою, будь ласка, спілкуйтеся. І ваша послуга мені неприємна… Російською, будь ласка, відповідайте", – писав той.

"На вашому – це на якому, перепрошую? Я ж український театр, тому володію або українською, або англійською. Як МакДоналдс", – відповіли йому.

Скриншот листування з глядачем (Twitter "Театр на Подолі")

Глядач, очевидно, образився й назвав театр "зухвалим" і таким, який "не підлаштовується під глядача". На що отримав відповідь: "Я театр, який говорить українською. Якщо це "дєрзасть" в Україні, то так – я дєрзю".

Глядач звинуватив театр у зухвалості (Twitter "Театр на Подолі")

Зауважимо, що в коментарях під цим багато користувачів мережі подякували адміністраторам адміністраторам за таку позицію і підтримали театр, заявивши, що тепер обов'язково ходитимуть на вистави до нього.

(Twitter "Театр на Подолі")

(Twitter "Театр на Подолі")

(Twitter "Театр на Подолі")

(Twitter "Театр на Подолі")

(Twitter "Театр на Подолі")

(Twitter "Театр на Подолі")

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