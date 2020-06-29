У київському "Театрі на Подолі" відмовилися відповісти на запитання глядачу, який вимагав, щоб із ним спілкувалися його рідною мовою – російською.

Скриншоти листування опублікували в Twitter театру (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Нам пишуть "зрітєлі", – прокоментували з боку театру поведінку глядача.

Зокрема, у відповідь на його вимогу адміністратор сторінки написав, що в українському театрі розмовляють або українською, або англійською, як у McDonald’s (нещодавно мережа цих закладів в Україні потрапила в подібний скандал).

"Моєю мовою, будь ласка, спілкуйтеся. І ваша послуга мені неприємна… Російською, будь ласка, відповідайте", – писав той.

"На вашому – це на якому, перепрошую? Я ж український театр, тому володію або українською, або англійською. Як МакДоналдс", – відповіли йому.

Скриншот листування з глядачем (Twitter "Театр на Подолі")

Глядач, очевидно, образився й назвав театр "зухвалим" і таким, який "не підлаштовується під глядача". На що отримав відповідь: "Я театр, який говорить українською. Якщо це "дєрзасть" в Україні, то так – я дєрзю".

Глядач звинуватив театр у зухвалості (Twitter "Театр на Подолі")

Зауважимо, що в коментарях під цим багато користувачів мережі подякували адміністраторам адміністраторам за таку позицію і підтримали театр, заявивши, що тепер обов'язково ходитимуть на вистави до нього.

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості" (Twitter "Театр на Подолі")

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