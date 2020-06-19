У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним: поліція проігнорувала. Відео
В одному із супермаркетів мережі "Сільпо" в Києві помітили жінку, одягнену у футболку, на якій зображений глава країни-агресора Росії Володимир Путін.
На відео її зняли в магазині, що в районі Київського політехнічного інституту. Ролик опублікував Telegram-канал "Двіщ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Жіночка" ходить у футболці з х**лом. Підписник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила", – йдеться у повідомленні.
На кадрах чути, як автор відео запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягнула футболку з принтом Путіна, а також звертається до охорони з вимогою вплинути на це. Однак у результаті його просять прибрати телефон, а згодом ролик обривається.
Зі свого боку в соцмережі теж висловили сподівання, мовляв, оскільки правоохоронці нічого не змогли вдіяти, можливо, якось свідомі громадяни проведуть із жінкою "виховну роботу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою країни-агресора Росії. На ній зображений герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".