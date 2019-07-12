У Стародавньому Києві в "Парку Київська Русь" відсвяткували Купала по древнеславянскими традиціями

Святкування Івана Купала в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь проходили протягом двох днів, 6 та 7 липня.

Дуже символічно відзначати Купала тут, в Князівстві Київська Русь, адже це свято бере свій початок саме з тих далеких часів більш ніж тисячолітньої давності. У місці, де відтворюється столиця великої держави Київська Русь – Стародавній Київ V-XІІІ століть. Тут також відтворюється дух тієї славної епохи, відроджуються традиції і обряди наших предків.

У в'їзних воріт гостей з хлібом і сіллю зустрічали жителі Древнього Києва і запрошували приєднатися до численних розваг, ігор, конкурсів, древніх обрядів.

Програма святкування почалася з урочистого привітання Великого князя Київського Володимира та продовжилася парадом княжих вершників і виступами кінно-трюкового театру. Досвідчені наїзники-каскадери вражали глядачів неймовірними трюками: їздою догори ногами, задом наперед, прослизаючи під конем ... Крім цього відвідувачі побачили показові виступи зі стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, і в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

У всіх дійствах були задіяні коні рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні Стародавнього Києва. Всі бажаючі могли підійти до конячок, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Також відвідувачів чекали традиційні слов'янські забави, веселі конкурси, танцювальні флеш-моби, запальні хороводи і захоплюючий квест "У пошуках папороті".

Ну, і яке ж свято без купальських вінків? Тільки в Князівстві гостей чекали майстер-класи по їх плетіння і пускання вінків на воду, традиційні купальські ворожіння, стрибки через багаття, масовий хоровод навколо Лісового озера і автентичні обрядові пісні. І все це при світлі багать і факелів, в повному зануренні за часів Середньовіччя.

З настанням темряви гостей Князівства чекала запальна, в прямому сенсі, нічна програма. Жителі Давнього Києва запалили багаття. Тому всі гості могли оновитися і спалити негатив, стрибнувши через багаття. Кульмінацією вогненної феєрії стало спалювання опудала Купали, щоб з ним згоріли всі проблеми. Веселі хороводи навколо багаття подарували всім небувалий заряд позитиву.

У суботу ввечері гостей чекало фаєр-шоу, а пізно вночі – середньовічна дискотека на містичному Лісовому озері.

Як завжди для відвідувачів були відкриті музеї та експозиції, середньовічний тир, монетний двір, Княжа костюмерна з історичними нарядами часів Київської Русі, а також майстер-класи з народних ремесел та ярмарок майстрів.

Жоден гість Стародавнього Києва не залишився голодним. Княжі кухарі приготували безліч смачних страв за середньовічними і сучасними рецептами, в тому і на відкритому вогні. Їх можна було покуштувати в антуражних Княжої корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

А той, хто захотів продовжити відпочинок ще на день, зміг залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Жителі Давнього Києва щасливі, що допомогли відвідувачам долучитися до давніх українських традицій, і подарували масу позитивних емоцій і задоволень своїм гостям. І запрошують частіше приїжджати в Князівство Київська Русь, адже кожні вихідні тут відбувається багато цікавого і пізнавального!

Нагадуємо, що в Князівстві Київська Русь проходять одні з наймасштабніших святкувань Масниці, Івана Купала, Дня Незалежності України та Покрова за стародавніми традиціями.

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