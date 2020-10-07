У школах Києва вирішили перенести осінні канікули: документ

У Києві через пандемію COVID-19 перенесуть осінні канікули: учні відпочиватимуть з 21 по 28 жовтня. Раніше МОН рекомендувало провести осінні канікули на 2020-2021 навчальний рік з 26 жовтня по 1 листопада.

Про це йдеться в документі, який відправили начальникам управлінь освіти районних у Києві державних адміністрацій та керівникам навчальних закладів столиці. Копія листа від освітнього департаменту КМДА опинилася в розпорядженні OBOZREVATEL .

"З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів ... пропонуємо провести осінні канікули з 21 до 28 жовтня включно. Підкреслюємо на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні можуть змінити дати шкільних осінніх канікул у зв'язку з проведенням місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2020 року українців чекає додатковий вільний від роботи день.