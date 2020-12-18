У ПЦУ пояснили, що не так із "чаклунським" капелюхом на ялинці в Києві

Православна церква України наполягла на тому, щоб на головній новорічній ялинці країни, встановленій на Софійській площі у Києві, була традиційна різдвяна зірка, а не запропонований організаторами казковий капелюх.

Адже саме восьмикутна символізує Віфлеємську зірку, тобто світло миру, яке приходить у світ. Це вже стало традицією для ялинки перед древньою Софією, пояснив в інтерв’ю "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Священнослужитель підкреслив, що замість традиційного цього року українці побачили на головній новорічній красуні інший символ, і це обурило їх. За його словами, церква вирішила відреагувати, коли побачила, що в суспільстві назріли суперечки, до того ж досить вагомі.

Митрополит підкреслив, мовляв, якщо хтось і надумав міняти новорічну традицію, то принаймні мав би спершу поцікавитися думкою українців.

"Ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити їх, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було", – зазначив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL: