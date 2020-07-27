У Печерському суді Києва зафіксовано спалах COVID-19

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 14:58, 27.07.2020 Оновлено: 15:30, 27.07.2020

У Печерському районному суді м. Києва виявили спалах COVID-19.

Про це написала пресслужба установи на своїй сторінці у Facebook. Суд продовжив працювати у штатному режимі.

"Повідомляємо учасників судових засідань і відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб, вирішується питання щодо проведення дезінфекційних і профілактичних заходів у суді", – йдеться в дописі.

Для убезпечення відвідувачів і працівників установи від поширення хвороби громадян попросили утриматись від відвідування суду без нагальної потреби. Їм запропонували скористатись електронними засобами зв'язку, якщо це буде необхідно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 27 липня зафіксували 7 690 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб.

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