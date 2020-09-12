У парку "Володимирська гірка" Кличко відкриє фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла

Гліб Іванов Життя столиці 14:34, 12.09.2020

За тиждень у парку "Володимирська гірка" відкриють іще один фонтан - зі скульптурою Архистратига Михаїла. Відео про те, як завершують роботи над скульптурою, що вінчатиме фонтан, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Друзі! Відвідав ливарню, де вже завершили виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане головним елементом нового фонтану на Володимирській гірці. Бронзові частини скульптури, що виливали окремо, зібрали в єдину композицію. Також на фінальній стадії роботи з будівництва чаші фонтану", – написав Кличко.

Він зауважив, що проект - меценатський. І був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

"Відкрити новий фонтан плануємо за тиждень у верхній частині парку "Володимирська гірка" - за Михайлівським Золотоверхим собором. Фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку "Володимирська гірка". І, переконаний, буде однією з візитівок нашої столиці!" - додав Віталій Кличко.

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