У парку "Володимирська гірка" Кличко відкриє фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла

За тиждень у парку "Володимирська гірка" відкриють іще один фонтан - зі скульптурою Архистратига Михаїла. Відео про те, як завершують роботи над скульптурою, що вінчатиме фонтан, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"Друзі! Відвідав ливарню, де вже завершили виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане головним елементом нового фонтану на Володимирській гірці. Бронзові частини скульптури, що виливали окремо, зібрали в єдину композицію. Також на фінальній стадії роботи з будівництва чаші фонтану", – написав Кличко.

Він зауважив, що проект - меценатський. І був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

"Відкрити новий фонтан плануємо за тиждень у верхній частині парку "Володимирська гірка" - за Михайлівським Золотоверхим собором. Фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку "Володимирська гірка". І, переконаний, буде однією з візитівок нашої столиці!" - додав Віталій Кличко.