В одного з немовлят, які були народжені від сурогатних матерів та яких виявили у квартирі житлового будинку Києва у квітні, підтвердили коронавірус COVID-19.

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Про це написала ТСН із посиланням на власні джерела. Так, ще у квітні у квартирі гостельного типу в Солом’янському районі міста правоохоронці виявили п'ятьох малюків.

Пізніше новонародженим зробили ПЛР-тести. Вони, як і інші аналізи, були необхідні для передання до будинку малюка.

У новонародженого від сурогатної матері в Києві виявили коронавірус. Ілюстрація

Так, за даними журналістів, у однієї дитини виявився позитивний результат на COVID-19. Водночас зазначається, що в неї не було жодних симптомів. Станом на ранок 15 травня інші новонароджені перебували в дитячому будинку.

У інфекційній лікарні підтвердили, що малюк справді має позитивний тест на коронавірус, і запевнили, що стан немовляти – стабільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві групу осіб звинуватили у тому, що вона під виглядом сурогатного материнства незаконно відправляла за кордон новонароджених дітей.