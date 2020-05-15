В одного з немовлят, які були народжені від сурогатних матерів та яких виявили у квартирі житлового будинку Києва у квітні, підтвердили коронавірус COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це написала ТСН із посиланням на власні джерела. Так, ще у квітні у квартирі гостельного типу в Солом’янському районі міста правоохоронці виявили п'ятьох малюків.
Пізніше новонародженим зробили ПЛР-тести. Вони, як і інші аналізи, були необхідні для передання до будинку малюка.
У новонародженого від сурогатної матері в Києві виявили коронавірус. Ілюстрація
Так, за даними журналістів, у однієї дитини виявився позитивний результат на COVID-19. Водночас зазначається, що в неї не було жодних симптомів. Станом на ранок 15 травня інші новонароджені перебували в дитячому будинку.
У інфекційній лікарні підтвердили, що малюк справді має позитивний тест на коронавірус, і запевнили, що стан немовляти – стабільний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві групу осіб звинуватили у тому, що вона під виглядом сурогатного материнства незаконно відправляла за кордон новонароджених дітей.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".