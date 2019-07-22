У небі над Києвом помітили унікальне природне явище: мережа в захваті. Фото

У понеділок, 22 липня, в небі на Києвом з'явилося надзвичайне природне явище – подвійна веселка.
Підтверджуючі знімки опублікували жителі столиці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).
Користувачі з захопленням відреагували на веселку, назвавши її хорошим знаком для майбутнього України. "Краса!", "Як вам подвійна веселка?", "Дивовижно", – написали кияни.
Подвійна веселка в Києві
Соцмережі
Подвійна веселка в Києві
Соцмережі
Подвійна веселка в Києві
Соцмережі
Подвійна веселка в Києві
Соцмережі
Подвійна веселка в Києві
Соцмережі
"Подвійна веселка на Майданом – це чудовий знак. Як би вам не було сумно, знайте, що Україна була, є і буде", – зазначила волонтерка і журналістка Ольга Решетилова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайським місті Унжун очевидці зняли на відео ціле літаюче місто, яке виникло після сильної грози над їх головами.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".