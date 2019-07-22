У небі над Києвом помітили унікальне природне явище: мережа в захваті. Фото

У понеділок, 22 липня, в небі на Києвом з'явилося надзвичайне природне явище – подвійна веселка.

Підтверджуючі знімки опублікували жителі столиці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Користувачі з захопленням відреагували на веселку, назвавши її хорошим знаком для майбутнього України. "Краса!", "Як вам подвійна веселка?", "Дивовижно", – написали кияни.

Подвійна веселка в Києві Соцмережі

Подвійна веселка в Києві Соцмережі

Подвійна веселка в Києві Соцмережі

Подвійна веселка в Києві Соцмережі

Подвійна веселка в Києві Соцмережі

"Подвійна веселка на Майданом – це чудовий знак. Як би вам не було сумно, знайте, що Україна була, є і буде", – зазначила волонтерка і журналістка Ольга Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайським місті Унжун очевидці зняли на відео ціле літаюче місто, яке виникло після сильної грози над їх головами.

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