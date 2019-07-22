Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Життя столиці

У небі над Києвом помітили унікальне природне явище: мережа в захваті. Фото

4.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 22 липня, в небі на Києвом з'явилося надзвичайне природне явище – подвійна веселка.

Підтверджуючі знімки опублікували жителі столиці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Користувачі з захопленням відреагували на веселку, назвавши її хорошим знаком для майбутнього України. "Краса!", "Як вам подвійна веселка?", "Дивовижно", – написали кияни.

Новини
"Здається, що я у казці": киян вразила подвійна веселка над містом
Подвійна веселка в Києві

Подвійна веселка в Києві

Соцмережі

Подвійна веселка в Києві

Подвійна веселка в Києві

Соцмережі

Подвійна веселка в Києві

Подвійна веселка в Києві

Соцмережі

Подвійна веселка в Києві

Подвійна веселка в Києві

Соцмережі

Подвійна веселка в Києві

Подвійна веселка в Києві

Соцмережі

"Подвійна веселка на Майданом – це чудовий знак. Як би вам не було сумно, знайте, що Україна була, є і буде", – зазначила волонтерка і журналістка Ольга Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайським місті Унжун очевидці зняли на відео ціле літаюче місто, яке виникло після сильної грози над їх головами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Ольга Решетилова
Місце
Україна Київ
Тег
Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Я уж подумал - летака пролетівши ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Сало Уронили
Сало Уронили
уникальное ????????обоз вы и6анулись?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel