У небі над Києвом помітили хмару-"ядерний гриб". Фото і відео природного явища

У небі над Києвом помітили хмару, що за формою нагадує ядерний гриб.

Відео з незвичайним явищем опублікував на своєму YouTube-каналі користувач Max Poly. У коментарях під роликом тут же написали про схожість хмари з наслідками ядерного вибуху.

"Це справжній ядерний гриб. Де був вибух?" – написав користувач під ніком Джон Малкович, додавши смайл після питання.

Насправді ж це звичайна купчасто-дощова хмара з "ковадлом" (на латині Cumulonimbus incus). Це явище виникає, коли верхня обледеніла частина хмари розтікається і формує, власне, "ковадло".

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Так формується "ковадло" у верхній частині хмари", – пояснюється явище в Вікіпедії.

Хмара-"ядерний гриб" над Києвом Telegram-канал Київ оперативний

Раніше OBOZREVATEL розповів, що таке ж явище помітили в небі над Миколаєвом.