У МОЗ назвали винних у жахливому смозі у Києві

Сильне забруднення повітря у Києві та області трапилося через спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у п'ятницю, 17 квітня.

Хімічної та радіаційної загрози населенню немає, радіаційний фон у столиці та області в межах норми та не перевищує фонових значень, повідомив чиновник.

Спалювання сміття kloop.kg

Степанов попередив, що дим у повітрі може викликати головний біль, ускладнення дихання, кашель, подразнення очей. Він додав, що в цей час краще не виходити на вулицю.

Міністр порадив пити до 2-3 літрів води на добу. Якщо можливо – не відчиняти вікна та проводити вдома частіше вологе прибирання. Особливо це важливо для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Додамо, що в ДСНС підтвердили, що рівень забруднення повітря у Києві та області пов'язаний із горінням трави в лісах і сміття у приватних будинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

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