У метро Києва вводять нові зміни: тактильні смуги та електронний квиток

У метро Києва, на станціях "Лук’янівська" та "Сирець", 2 червня провели тестування тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів. А вже з 1 липня громадський транспорт столиці, зокрема, і метрополітен, перейде на електронний квиток.

Як розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов, на вказаних станціях усе ще тривають ремонтні роботи. Про це написала пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

Так, на станціях "Лук’янівська" та "Сирець", крім тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів у вестибюлі та на платформі, планують облаштувати навігацію та зробити заміну вхідних дверей.

"Зараз безбар’єрними у столичній підземці є 13 станцій. Там можна скористатися ліфтами або підйомниками. Минулого року завершилася реконструкція станції "Святошин", – зазначив Осипов та додав, що для зручності пасажирів маломобільних груп у метро працює служба супроводу.

Також станом на 2 червня проводилась підготовка необхідної документації для проєктів впровадження програми доступності на станціях "Арсенальна" та "Університет".

У метро Києва вводять нові зміни. Ілюстрація

Водночас пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці в Facebook написала, що з 1 липня громадський транспорт столиці остаточно перейде на електронний квиток.

Так, сплатити проїзд можна буде за допомогою:

KyivSmartCard;

Картки метро (до 31.03.2021);

Безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);

Мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay та KyivSmartСard;

Разовим квитком із QR-кодом (паперовим або електронним).

Зазначається, що електронний квиток можна придбати або у мобільному додатку SmartCity, або ж у Т-кiосках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві зовсім скоро буде запущено єдиний електронний квиток для метро й залізниці.