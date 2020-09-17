У метро Києва встановлять нові турнікети: список станцій

У Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карток і смартфонів із NFC.

Також за поїздку можна буде розплатитися карткою проїзду, карткою киянина, паперовим або електронним QR-квитком, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б'ють пасажирів, навіть тих, хто заплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", – зазначається в повідомленні.

Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:

Синя гілка:

"Героїв Дніпра"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченка"

"Контрактова площа"

"Лева Толстого"

"Либідська"

Зелена гілка:

"Кловська"

"Палац спорту"

"Дружби народів"

"Видубичі"

"Славутич"

"Осокорки"

"Позняки"

"Харківська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському метро заборонили пускати жебраків, дрібних продавців і розклеювачів реклами.