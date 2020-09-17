У метро Києва встановлять нові турнікети: список станцій

У Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карток і смартфонів із NFC.
Також за поїздку можна буде розплатитися карткою проїзду, карткою киянина, паперовим або електронним QR-квитком, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б'ють пасажирів, навіть тих, хто заплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", – зазначається в повідомленні.
Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:
Синя гілка:
"Героїв Дніпра"
"Оболонь"
"Почайна"
"Тараса Шевченка"
"Контрактова площа"
"Лева Толстого"
"Либідська"
Зелена гілка:
"Кловська"
"Палац спорту"
"Дружби народів"
"Видубичі"
"Славутич"
"Осокорки"
"Позняки"
"Харківська"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському метро заборонили пускати жебраків, дрібних продавців і розклеювачів реклами.