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У метро Києва встановлять нові турнікети: список станцій

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Життя столиці
6,5 т.
У метро Києва встановлять нові турнікети: список станцій

У Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карток і смартфонів із NFC.

Також за поїздку можна буде розплатитися карткою проїзду, карткою киянина, паперовим або електронним QR-квитком, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б'ють пасажирів, навіть тих, хто заплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", – зазначається в повідомленні.

Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:

Синя гілка:

  • "Героїв Дніпра"

  • "Оболонь"

  • "Почайна"

  • "Тараса Шевченка"

  • "Контрактова площа"

  • "Лева Толстого"

  • "Либідська"

Зелена гілка:

  • "Кловська"

  • "Палац спорту"

  • "Дружби народів"

  • "Видубичі"

  • "Славутич"

  • "Осокорки"

  • "Позняки"

  • "Харківська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському метро заборонили пускати жебраків, дрібних продавців і розклеювачів реклами.

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